Как выглядит отделение Боткинской больницы, где лежат с подозрением на коронавирус

На 6-м этаже находятся 18 боксов для особо опасных инфекций.

Петербуржцам показали, как выглядит закрытый абсолютно для всех посторонних 6-й этаж отдельного режимного корпуса больницы имени Боткина. Здесь лежат люди с подозрением на коронавирусную инфекцию, а также пациенты с заболеваниями, представляющими опасность для окружающих. Внутри медучреждения побывали журналисты "Петербургского дневника".

Так называемый режимный корпус находится на территории Боткинской больницы, на Пискаревском проспекте, 49. Здесь почти все изолировано – даже санитарный транспорт и машины скорой помощи прибывают в особый подвал, откуда каталку с пациентом на закрытом для всех посторонних лифте доставляют на 6-й этаж. Там находится 18 боксов для особо опасных инфекций, часть из них – двухместные.

Отмечается, что пациенты не смогут открыть ни одной двери на этаже, не сломав электронный замок. Это может сделать только персонал при помощи ключей. Больным нельзя открывать окно в боксе, гулять по коридору и т.п.

В палатах есть закрытый туалет, койка с тумбочкой и вся необходимая аппаратура, включая аппарат ИВЛ. Персонал приходит по мере необходимости: взять анализы, измерить температуру. Пациент может вызвать врача или медсестру через специальное окно.

Сегодня на этаже пустует только один бокс – все остальные 21 заняты в основном гражданами КНР. В режимном корпусе также лежат несколько россиян, вернувшихся из Китая. Врачи подчеркивают, что все они поступили сюда с признаками ОРВИ.

Ранее российские вирусологи предсказали коронавирусу статус сезонной болезни.

Фото: "Петербургский дневник"