Эксперимент поможет полноценно объяснить квантовую суперпозицию.

В среду, 9 октября, стало известно о том, что ученые из Вены заставили огромную молекулу быть в двух местах одновременно. Об этом сообщает издание Машины и Механизмы.

Отмечается, что подобные эксперименты уже проводились. Однако, ранее ученые испытывали маленькие молекулы. В этот раз эксперты наблюдали за гигантской молекулой, в которой находится 2 тысячи атомов. По словам ученых, эксперимент поможет полноценно объяснить квантовую суперпозицию.

Напомним, что квантовая суперпозиция является физическим явлением, которое помогает объекту находиться в двух места в одно и то же время. По мнению ученых, так происходит из-за того, что частицы являются волнами.

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