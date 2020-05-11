Ученые из Сингапура аннулировали прогнозы по окончанию пандемии

Специалисты посоветовали обратить внимание на модели других исследовательских центров.

Ученые из Сингапурского университета технологий и дизайна перестали публиковать прогнозы о возможном окончании коронавиурса COVID-19. Причиной этому стала слишком быстро меняющаяся ситуация с распространением вируса в мире.

Специалисты удалили все графики с сайта и предложили посмотреть модели других исследовательских центров.

Ученые изучали данные по 131 стране мира, в том числе по России, где предсказывали конец пандемии коронавируса в августе 2020 года. Прогноз составлялся с учетом текущей ситуации по количеству зараженных, а также мерам, которые власти принимают для борьбы против распространения инфекции. Дата фиксировалась при помощи специально созданной для этого математической модели.

Ранее мы сообщали о том, что Россия вышла на третье место в мире по числу подтвержденных случаев заражения коронавирусом COVID-19. По данным официальных лиц, объявляющих о ситуации с вирусом по всему миру, Россия "обошла" в списке Италию и Испанию.