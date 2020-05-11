Россия вышла на третье место в мире по числу заболевших COVID-19

В "лидерах" по числу выявленных заболевших оказались США и Испания.

Россия вышла на третье место в мире по числу подтвержденных случаев заражения коронавирусом COVID-19. По данным официальных лиц, объявляющих о ситуации с вирусом по всему миру, Россия "обошла" в списке Италию и Испанию.

По данным к утру 11 мая, в России выявлено в общем 221 344 случая заражения, власти Великобритании сообщали о 219 183 пациентах, а в Италии – о 219 070 случаях. В Италии и Великобритании еще не объявили информацию за 11 мая.

Отметим, что второе место в сводном перечне стран, где выявлен коронавирус, занимает Испания (224 390 случаев), а лидируют США – с почти 1,4 млн выявленных инфицированных COVID-19.

Ранее мы сообщали о том, что к утру 11 мая в России зафиксировано 11 656 новых случаев заражения коронавирусом. Новые инфицированные выявлены в 84 регионах. Прирост составил 5,6%. Отмечается, что выявлено активно 5417 (46,5%) заболевших без клинических проявлений.

Видео: Youtube/стопкоронавирус.рф