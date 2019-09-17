Ученые: голод заставляет людей принимать неверные решения

Человек становится нетерпеливым, пока не ощутит насыщение.

Австралийские ученые пришли к выводу, что голод оказывает негативное влияние на принятие решений. Исследования показали, что испытывая чувство голода, человек склонен принимать даже невыгодные условия или соглашаться на минимальное вознаграждение. Результаты работы опубликованы в издании Psychonomic Bulletin & Review.

Отметим, что в рамках исследования участвовали 50 человек. Их спросили о том, какое поощрение они предпочитают. Тест испытуемые проходили дважды: в сытом состоянии, а после - на голодный желудок. Ученые предложили выбрать награду сразу, но в меньшем размере, или больше, но с значительным ожиданием. Сытые люди готовы были ждать приз 35 дней, в то время как голодные - не более трех суток. Подобный эффект наблюдался на любой вид поощрения - еду, деньги, прослушивание аудиозаписей.

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Видео: YouTube/Fox Family Entertainment