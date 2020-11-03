Ученые СПбГУПТД создали материал, способный защитить "черные ящики" самолетов

Новый материал изготавливают на основе муллиткремнеземистого волокна.

В пятницу, 26 февраля, ученые Санкт-Петербургского государственного университета промышленных технологий и дизайна создали материал, который можно использовать для защиты "черных ящиков" самолетов, потому как изобретение обладает высокой огнеупорностью и низкой теплопроводностью. Об этом сообщили в пресс-службе комитета по науке и высшей школе Смольного.

Новый материал изготавливают на основе муллиткремнеземистого волокна. Этот материал незаменим при производстве печей с низким потреблением электроэнергии, высокотемпературных газоходов и, как раз-таки, теплозащиты "черных ящиков", которые находятся в самолетах и используются для получения информации при крушении.

По словам заведующего лабораторией Высшей школы технологии и энергетики СПбГУПТД Бориса Гольденфанга, материал химически стоек к азотной, серной, соляной кислотам при нормальных условиях и температуре до 800ºС. Кроме того, он дешево стоит и в мастшабах может поконкурировать с Китаем, делая его востребованным для отечественных промышленников.

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Фото: vk.com/spsutd