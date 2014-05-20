Учёные ИТМО придумали устройство для создания искусственных органов

Над этим проектом до этого работали сибирские ученые, но они не поняли, как "подключить" искусственные органы к нервной системе.

Учёные петербургского ИТМО предложили концепцию создания устройств для искусственных внутренних органов. Об этом сообщила пресс-служба ИТМО.

Над этим проектом до этого работали сибирские ученые, но они не поняли, как "подключить" искусственные органы к нервной системе.

Наши внутренние органы управляются электрическими импульсами, для создания их заменителей необходимы электронные устройства, которые бы считывали эти импульсы. Однако современная электроника в основном кремниевая. Её нельзя поместить внутрь тела. Артемий Иванов, сотрудник ИТМО

После исследований ученые создали резисторы, диоды, конденсаторы на основе жидкого металла и агарозного гидрогеля. Их можно разместить в искусственных органах человека. Таким образом нервная система человека сможет управлять имплантатами.

Ранее ИТМО получил доступ к нейросети от компании Илона Маска.

Фото: ИТМО