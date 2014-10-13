ИТМО получил доступ к нейросети от компании Илона Маска

Доступ к GPT-3 имеют ограниченное число компаний и университетов, перед этим они проходят жёсткий отбор.

Проект петербургского профессора Александра Фарсеева, сотрудника лаборатории машинного обучения Университета ИТМО, стал официальным партнёром компании OpenAI, основанной Илоном Маском для разработки технологий искусственного интеллекта. Об этом сообщила пресс-служба университета.

Профессор адаптировал наработки машинного обучения SoMin.ai, использующей искусственный интеллект в маркетинге. В этом году команда разработчиков заключила соглашение с OpenAI и получила доступ к нейросети GPT-3. Эта нейросеть способна создавать контент, который практически нереально отличить от творчества человека.

Доступ к GPT-3 имеют ограниченное число компаний и университетов, перед этим они проходят жёсткий отбор. Те, кто имеет доступ к этой нейросети, может использовать ее для своих проектов, взамен OpenAI просит предоставлять данные своих исследований.

Маркетологи смогут создавать только изначальную версию контента, а GPT-3 будет разрабатывать на её основе сотни вариантов, предназначенных для конкретных категорий пользователей и для постоянного обновления рекламных публикаций. Александр Фарсеев, профессор

Сейчас платформа проводит заключительные тесты и в ближайший месяц может выпустить коммерческую бета-версию продукта.

Ранее физики ИТМО создали не имеющую аналогов антенну для более точной и безопасной МРТ.

Фото: ИТМО