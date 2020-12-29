Физики ИТМО создали не имеющую аналогов антенну для более точной и безопасной МРТ

Разработка основана на принципе широкополосного излучения.

Физики университета ИТМО вместе с коллегами по консорциуму M-Cube создали не имеющих аналогов антенну вытекающих волн. Как рассказали в пресс-службе вуза, разработка предназначена для магнитно-резонансных томографов, чтобы диагностика внутренних органов проводилась более безопасно и точно. Отмечается, что антенна позволит повысить качество изображений, получаемых на исследовательских установках.

Антенны для томографа основаны на принципе широкополосного излучения, образец сделали с помощью технологии печатных плат, что позволяет разработке быть недорогой и несложной в производстве. Физики напомнили, что в аппарате для МРТ используются несколько антенн, излучающих и принимающих сигналы, а это может вызвать ожоги внутренних тканей и органов пациента. Медики вынуждены подавать на оборудование меньшее напряжение, но это уже сказывается на точности результатов исследований.

Наша идея заключается в том, что есть много маленьких антенн, последовательно соединенных между собой, по которым распространяется волна. Каждый элемент системы отдает часть мощности, формируя общее излучение. За счет использования метода вытекающих волн можно снизить нагрев и сделать процедуру безопасной для пациента. аспирант Нового физтеха ИТМО Георгий Соломаха.

Подобные антенны, рассказали изобретатели, используются для радиопеленгации и радиолокации, для технологии МРТ их специально адаптировали.

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