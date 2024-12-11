Учёные РАН в Петербурге намерены работать с промышленным сектором

Члены президиума поддержали планы научных мероприятий на текущий год.

Первое заседание Президиума Санкт-Петербургского отделения Российской академии наук (РАН) в 2025 году прошло в историческом здании РАН на Университетской набережной. Председатель отделения, академик РАН Андрей Рудской, представил итоги прошлого года, отдельно акцентировав внимание на проведённой экспертизе 33 школьных учебных пособий по физике, химии, анатомии и другим дисциплинам по поручению президента РАН Георгия Яновича Красника, пишет spb.aif.ru.

Как отметил Андрей Рудской, усилия учёных в этом году сосредоточатся на сотрудничестве с промышленными предприятиями, особенно в таких направлениях, как судостроение, робототехника и искусственный интеллект. Эти задачи важны для укрепления экономики.

Члены президиума поддержали планы научных мероприятий на текущий год, включая те, которые приурочены к 95-летию со дня рождения Нобелевского лауреата академика Жореса Альфонсо-Элиота. Андрей Рудской также наградил почётными знаками "300 лет Российской академии наук" руководителей образовательных учреждений, находящихся под научным руководством СПбО РАН.

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Фото: СПБо РАН