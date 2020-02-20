Ученые: Просмотр телевизора помог птицам выбрать свежую пищу

Результаты исследования австралийских ученых опубликованы в журнале Journal of Animal Ecology.

Специалисты австралийского университета Маккуори (Австралия) провели эксперимент, в ходе которого выяснилось, что просмотр тематического видео помог разным видам синиц выбирать свежую пищу. На записях другие птицы пробовали новый корм и выражали свою реакцию на не приятный им вкус.

В исследовании приняли участие синие и большие синицы. Так выяснилось, что разные роды птиц могут учиться выбирать еду на примере других особей.

Ранее мы сообщали о том, что петербуржцы увидели в Удельном парке мертвых ворон. Некоторые из птиц бились в предсмертной агонии, когда их заметили прохожие. Предположительно, пернатых расстреляли из пневматической винтовки, так называемой "воздушки". Жестокий стрелок остался неизвестным.