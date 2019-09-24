В Удельном парке неизвестные перестреляли ворон

Некоторые птицы были в агонии, когда их заметили прохожие.

Днем 19 февраля петербуржцы увидели в Удельном парке мертвых ворон. Некоторые из птиц бились в предсмертной агонии, когда их заметили прохожие. Об этом горожане рассказали в соцсетях.

Предположительно, пернатых расстреляли из пневматической винтовки, так называемой "воздушки". Жестокий стрелок остался неизвестным.

В комментариях, однако, пользователи разбились на два лагеря: одни жалели птиц и возмущались человеческим поступком, другие высказывались в духе "так им и надо", напоминая, что вороны портят автомобили, ворошат мусор в урнах и нападают на небольших собак.

Ранее мы рассказывали, как кошка загрызла змею у станции метро "Владимирская".

Фото: Признавашки ДТП и ЧП Санкт-Петербург / "ВКонтакте"