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В Удельном парке неизвестные перестреляли ворон
Сегодня, 17:59
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himif

В Удельном парке неизвестные перестреляли ворон

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Некоторые птицы были в агонии, когда их заметили прохожие.

Днем 19 февраля петербуржцы увидели в Удельном парке мертвых ворон. Некоторые из птиц бились в предсмертной агонии, когда их заметили прохожие. Об этом горожане рассказали в соцсетях.

Предположительно, пернатых расстреляли из пневматической винтовки, так называемой "воздушки". Жестокий стрелок остался неизвестным. 

В комментариях, однако, пользователи разбились на два лагеря: одни жалели птиц и возмущались человеческим поступком, другие высказывались в духе "так им и надо", напоминая, что вороны портят автомобили, ворошат мусор в урнах и нападают на небольших собак.

Ранее мы рассказывали, как кошка загрызла змею у станции метро "Владимирская".

Фото: Признавашки ДТП и ЧП Санкт-Петербург / "ВКонтакте"

Теги: живодер, удельный парк
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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