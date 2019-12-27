Кошка загрызла змею у станции метро "Владимирская"

Скорее всего животное сбежало из террариума.

В воскресенье утром, 16 февраля, стало известно, что накануне в центре Северной столицы заметили змею. Очевидцы сообщили, что с опасностью героически расправилась кошка. Фотографиями поделились в сообществе "Неизданное | ДТП и ЧП | Санкт-Петербург", социальной сети "Вконтакте".

Автор снимков отметила, что обращалась в МЧС, однако сотрудники отказались реагировать, так как змей уже был убит. Женщина уверена, что это может быть не единственный случай обнаружения пресмыкающихся на улице, так как зима выдалась очень теплой. Однако в комментариях поспешили заверить, что животное, вероятнее всего, сбежало из террариума.

Ранее мы писали, что ядовитая змея напала на собаку в Кировском районе.

Фото: spb_today_unpublished