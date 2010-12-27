Ядовитая змея напала на собаку в Кировском районе

В четверг, 29 августа, в Кировском районе Петербурга произошло нападение ядовитой змеи на собаку. Питомец выжил, однако попал в больницу. Об этом сообщил один из подписчиков группы "Признавашки ДТП и ЧП Санкт-Петербург".
Возможно, речь идет о реке Дачная, которая протекает в этом районе города. Также автор поста мог говорить о Лиговском канале, протекающем неподалеку от ж/д станции "Дачное".
Информация о том, какого вида была змея, и как чувствует себя собака, не поступала. Собачников просят быть максимально внимательными во время прогулки со своими питомцами.
Ранее мы писали, что в гости к петербурженке заползла змея.
Фото: pixabay.com
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