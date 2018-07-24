В гости к петербурженке заползла змея

Жительница Красносельского района обнаружили у себя в квартире змею, рассказала женщина в социальных сетях 26 августа. За "гостьей" пришлось заехать сотрудникам МЧС.
Инцидент произошел в доме на улице Пограничника Гарькавого. Женщина предположила, что змею кто-то потерял и попросила отозваться хозяев. Неожиданное появление рептилии испугало жительницу жилого дома, она вызвала сотрудников МЧС, спасатели забрали пресмыкающееся с собой.
Стало известно, что это был маисовый полоз, для человека он не представляет опасности, так как не ядовит.
Ранее Piter.TV сообщил о том, что крематорий для животных осудят за выброс вредных веществ в Кировском районе.
Фото: vk.com/spb_today_unpublished
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