В гости к петербурженке заползла змея

Рептилию забрали сотрудники МЧС, она оказалась неопасна.

Жительница Красносельского района обнаружили у себя в квартире змею, рассказала женщина в социальных сетях 26 августа. За "гостьей" пришлось заехать сотрудникам МЧС.

Инцидент произошел в доме на улице Пограничника Гарькавого. Женщина предположила, что змею кто-то потерял и попросила отозваться хозяев. Неожиданное появление рептилии испугало жительницу жилого дома, она вызвала сотрудников МЧС, спасатели забрали пресмыкающееся с собой.

Стало известно, что это был маисовый полоз, для человека он не представляет опасности, так как не ядовит.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что крематорий для животных осудят за выброс вредных веществ в Кировском районе.

Фото: vk.com/spb_today_unpublished