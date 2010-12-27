Крематорий для животных осудят за выброс вредных веществ в Кировском районе

Если нарушения повторятся, то предприятие могут закрыть.

В понедельник, 26 августа, в Кировском районе возбудили административное дело за выброс загрязняющих веществ. Оказалось, что крематорий для животных компании "ПромЭко" выбрасывает в воздух азота диоксид, азота оксид и сера диоксид. Об этом сообщила пресс-служба Росприроднадзора по СЗФО.

Пробы воздуха с зафиксированными нарушениями исследовали еще в июне 2019 года. На данный момент сотрудники Росприроднадзора отправили материалы дела в суд, а сам крематорий устанавливает причины превышений. Если на предприятии вновь зафиксируют выбросы вредных веществ, то его деятельность могут приостановить.

Отметим, что в марте 2019 года ООО "ПромЭко" уже привлекали к административной ответственности за аналогичное нарушение.

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Фото: пресс-служба Росприроднадзора по СЗФО