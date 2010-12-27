Смольный выселил стрелковый клуб с незаконно занятой земли в Колпино

Владельцы тира построили стенды для стрельбы, навесы и спортивные мишени за пределами своей территории.

В понедельник, 26 августа, в Колпинском районе освободили земельный участок у дома №71А на Вознесенском шоссе. На эту территорию незаконно вторгся стрелковый клуб "Северянин". Об этом сообщила пресс-служба Комитета по контролю за имуществом (ККИ) Петербурга.

На участке обнаружили стенды для стрельбы, навесы и спортивные мишени. Также на земле были разбросаны пустые гильзы, что нарушает условия аренды. Сотрудники ККИ заранее попросили владельцев тира демонтировать незаконные постройки, но никакой реакции на это не последовало. Тогда ликвидацией объектов занялись в принудительном порядке.

Во время работ по демонтажу в тире засекли незаконную продажу товаров, свободная реализация которых запрещена или ограничена. За это правоохранители составили протокол об административном нарушении.

Ранее Piter.TV сообщал о том, что Смольный намерен построить рядом с Пулково деловой центр.

Фото: пресс-служба ККИ