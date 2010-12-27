Смольный намерен построить рядом с Пулково деловой центр

Около аэропорта "Пулково" может появиться деловой центр. Об этом сообщили в пресс-службе Смольного.
Председатель Комитета по градостроительству и архитектуре Владимир Григорьев заявил, что работы ведутся на участке между улицами Пилотов, Владимира Мацкевича, Домодедовской и проектируемой магистралью на юго-западе. Там расположены склады, которые никак не используются.
Парламентарий предположил, что в дальнейшем на этом месте может появиться деловой центр или же трансформаторнуая подстанция. Известно, что заказчиком выступает АО "Аэропорт Пулково".
Ранее мы сообщали о том, что в Ленобласти построили автоматизированный завод здоровой еды.
Фото:Piter.TV
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