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В Ленобласти построили автоматизированный завод здоровой еды 
Сегодня, 20:05
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IRINA_CHALKINA

В Ленобласти построили автоматизированный завод здоровой еды 

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Пищевая фабрика выпускает 12 тонн продукции в сутки.

В понедельник, 26 августа, стало известно о том, что в Ленобласти запустили автоматизированный завод по производству здоровой еды. Об этом сообщают "Невские новости".

По данным издания, предприятие открыл петербургский производитель, который специализируются на доставке здорового питания. Компания намерена минимизировать человеческий фактор и автоматизировать все процессы, поэтому завод полностью автоматизирован. Предприятие работает круглосуточно.

Известно, что на заводе все же трудятся  270 рабочих.

Ранее мы сообщали о том, что в Ленобласти начался засев полей озимыми культурами.

Фото:pixabay

 

 

 

Теги: ленобласти новости, новости спб, общество
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Общество, Здоровье,

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