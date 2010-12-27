В Ленобласти начался засев полей озимыми культурами

На сегодняшний день уже высеяны 575 га пшеницы.

В понедельник, 26 августа, стало известно, что в Ленинградской области начался засев полей озимыми культурами. Об этом сообщает Gazeta.SPb.

Зампедседателя правительства Ленобласти по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу Олег Малащенко заявил, что в данный момент, завершается заготовку кормов, идет уборка урожая и уже начинается сев озимых культур. Так, специалисты уже высеяли 575 га пшеницы, 118 га пшенично-ржаного гибрида и 1419 га рапса. Кроме того, 2534 гектара зяби уже вспахали. Отметим, что благоприятную среду создает хорошая погода.

По словам экспертов, регион практически выполнил план по заготовкам для зимовки животных. Известно, что специалисты уже заготовили 121,8 тысяч тонн сенажа и 68,7 тысяч тонн сена.

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