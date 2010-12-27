В 2019 году бюджет Петербурга вырастет на 37,5 млрд рублей

Городу удалось увеличить налоговые поступления и получить дополнительные средства из федерального бюджета.

В ходе осенней корректировки доходная часть бюджета Петербурга на этот год может вырасти на 37,5 млрд рублей. Об этом заявил глава комитета финансов Алексей Корабельников в ходе "нулевых чтений" бюджета в Законодательном Собрании.

За первые семь месяцев 2019 года городу удалось увеличить налоговые поступления. Они выросли на 13,2 % и достигли 321,5 млрд рублей. Согласно прогнозу комитета финансов, к концу года они составят 551 млрд рублей.

Кроме того, в бюджет Петербурга войдут дополнительные 15,5 млрд рублей из федерального бюджета, которые изначально не были предусмотрены. Это позволит на 26,3 млрд рублей увеличить расходные обязательства города, а также сократить дефицит бюджета на 12 млрд рублей. В итоге он составит 6,8 %.

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