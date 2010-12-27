Владимир Путин обеспокоился медленным ростом доходов россиян

Президент заявил, что реальные доходы граждан России растут слишком медленно даже с учетом увеличения зарплат.

Президент России Владимир Путин обеспокоен медленным ростом доходов россиян. Как сообщил президент на совещании с кабинетом министров, реальные доходы жителей России растут слишком медленно даже с учетом увеличения зарплат. Об этом пишет ТАСС.

Глава государства также заявил о неудовлетворительных темпах роста российской экономики. По итогам первого полугодия 2019 года ВВП вырос на 0,7 % в годовом выражении. Промышленный рост за 7 месяцев составил 2,6 %. Путин призвал правительство найти решение для более устойчивого и динамичного роста.

Из положительных моментов президент отметил то, что инфляция постепенно приближается к целевому ориентиру. Сейчас она равняется примерно 4,5 % в годовом выражении.

Ранее в Кремле сообщили о недовольстве Путина ситуацией в угольной отрасли.

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