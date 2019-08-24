В Кремле сообщили о недовольстве Путина ситуацией в угольной отрасли

Об этом журналистам рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Президент РФ подписал поручения, направленные на исправление проблемной ситуации в угледобывающей промышленности. Дмитрий Песков уточнил, что Владимир Путин остался недоволен ситуацией в этой сфере деятельности. О проблемах ему рассказали участники встречи из профсоюзов, которая прошла накануне. Президенту была высказана проблема, связанная с неравной выплатой зарплат.

Данные поручения были поставлены перед соответствующими органами почти за сутки до Дня шахтера. Владимир Путин нашел неудовлетворительным состояние других частей отрасли. Подписанный перечень был нацелен на исправление и этих проблем.