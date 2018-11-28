Ученые: "Поджаренный тост токсичнее выхлопных газов"

Выяснилось, что при термообработке хлеба выделяется этанол.

Западные ученые решили разобраться, насколько вредны тосты и процесс их приготовления. Чтобы осуществить эксперимент ученые установили в доме датчики, контролирующие загрязненность воздуха. Как оказалось, сам процесс жарки и готовый тост вреднее дыма из выхлопной трубы автомобиля.

Выяснилось, что при термообработке выделяется этанол. Это вещество не что иное, как дрожжевой продукт, который применяется при выпечке мучных изделий. Хлеб с золотистой корочкой несет опасность для здоровья. Также если готовить пищу на дешевом растительном масле, пища наделяется трансжирами, что в дальнейшем приводит к накапливанию холестерина в организме человека.

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