В ГД просят остановить эксперимент по онлайн-продаже алкоголя

Письмо депутаты направили на имя Михаила Мишустина.

Эксперимент по онлайн-продаже алкоголя и табака по биометрии необходимо прекратить. С такой просьбой к председателю федерального правительства Михаилу Мишустину обратились первый заместитель руководителя профильного комитета Государственной думы по контролю Дмитрий Гусев ("Справедливая Россия") и глава профильного комитета по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина (КПРФ). Текст соответствующего обращения парламентарии из нижней палаты распространили по СМИ. Законодатели указали что для запуска такого проекта требуется вводить по стране экспериментальный правовой режим. Однако на текущий момент информация о введении данного режима отсутствует на официальном сайте Министерства по цифровому развитию. Таким образом депутаты просят власти представить им программу данного экспериментального режима. В ней следует указать срок действия, время участия конкретного региона в эксперименте, а также оценку рисков причинения вреда для жизни, здоровью и имуществу человека, национальной безопасности страны.

Просим вас прекратить проведение данного эксперимента и не допускать в дальнейшем противоречащих политике российского государства экспериментов, ставящих под угрозу здоровье, демографические показатели и традиционные духовно-нравственные ценности многонационального российского народа. текст документа

Напомним, что Центр биометрических технологий на российской территории вместе с партнерами планирует запустить пилотный проект по онлайн-продаже товаров категории "18+" с использованием биометрической идентификации личности покупателя. Допллнительно о желании запустить эксперимент по реализации отечественного вина через онлайн-маркетплейсы во втором-третьем кварталах 2026 года говорил заместитель министра цифрового развития Олег Качанов.

Фото: pxhere.com