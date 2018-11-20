В СПбГУ поставят психологические эксперименты над петербуржцами

Исследование поможет разобраться в человеческом мышлении.

Психологи из СПбГУ предлагают жителей города поучаствовать в опросах на компьютерах. Об этом сообщает пресс-служба ВУЗа. Специалистам необходимы респонденты, чтобы подтвердить некоторые гипотезы. При помощи местных жителей ученые будут изучать феномены фундаментальной и прикладной психологии.

Эксперимент состоится с 5 по 9 февраля в рамках недели когнитивных экспериментов. Петербуржцам предложат принимать решения, которые будут моделировать компьютеры. Благодаря ответным реакциям, исследование поможет разобраться в сознании, памяти и мышлении человека.

Напомним, что из Петербурга открываются прямые рейсы на остров Сардиния.

Фото: Piter.tv