Из Петербурга открываются прямые рейсы на остров Сардиния

В апреле петербуржцы смогут без пересадок добраться до Сардинии.

Из петербургского аэропорта "Пулково" начнут курсировать самолеты до итальянского острова Сардиния. Как отмечают представители пресс-службы авиаперевозчика S7 Airlines, аэробусы будут летать до города Ольбия каждый понедельник и пятницу. Новый маршрут запустят в конце апреля. Купальный сезон открывается с конца марта, а пика достигает в середине июля и до начала сентября.

Отметим, что на данный момент попасть на Сардинию можно только с пересадками через Барселону, Милан, Рим, Пизу, Берлин, Ригу или Москву. Стоимость билета составляет около 12 тысяч рублей.

Известно, что перелет займет у пассажиров три часа. Разница в часовых поясах с Италией достигнет двух часов. Также авиаперелеты из "Пулково" пополнятся в апреле направлениями до Барселоны, Ниццы, Анапы и Иркутска.

Напомним, что лидер российского рынка бизнес-сувениров вложит 1,5 млрд в петербургский склад.

Фото: Piter.tv