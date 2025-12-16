"Аэрофлот" с 20 июня возобновит прямые рейсы из Петербурга во Владивосток

Продолжительность перелёта составит 8 часов 35 минут.

С 20 июня авиакомпания "Аэрофлот" возобновляет прямое авиасообщение между Петербургом и Владивостоком. Об этом сообщили в пресс-службе Международного аэропорта Владивосток.

Полёты по этому стратегическому маршруту будут выполняться на регулярной основе три раза в неделю. Продолжительность перелёта составит 8 часов 35 минут.

В настоящее время прямого сообщения между этими городами нет. Ранее рейсы по данному маршруту выполнялись компанией в летний сезон 2025 года.

Напомним, что "Аэрофлот" является ведущей авиационной группой России, в состав которой также входят авиакомпании "Победа" и "Россия".

Ранее мы сообщили о том, что в Пулково рассматривают внедрение беспилотных технологий.

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