  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
"Аэрофлот" с 20 июня возобновит прямые рейсы из Петербурга во Владивосток
Сегодня, 12:53
173
lizapoluda Добавить в Яндекс.Новости

"Аэрофлот" с 20 июня возобновит прямые рейсы из Петербурга во Владивосток

0 0

Продолжительность перелёта составит 8 часов 35 минут.

С 20 июня авиакомпания "Аэрофлот" возобновляет прямое авиасообщение между Петербургом и Владивостоком. Об этом сообщили в пресс-службе Международного аэропорта Владивосток.

Полёты по этому стратегическому маршруту будут выполняться на регулярной основе три раза в неделю. Продолжительность  перелёта составит 8 часов 35 минут.

В настоящее время прямого сообщения между этими городами нет. Ранее рейсы по данному маршруту выполнялись компанией в летний сезон 2025 года.

Напомним, что "Аэрофлот" является ведущей авиационной группой России, в состав которой также входят авиакомпании "Победа" и "Россия".

Ранее мы сообщили о том, что в Пулково рассматривают внедрение беспилотных технологий.

Фото: Pxhere

Теги: прямые рейсы, санкт-петербург
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии