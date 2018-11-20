Лидер российского рынка бизнес-сувениров вложит 1,5 млрд в петербургский склад

Компания расширяет место для хранения продукции в Северной столице.

Крупнейшая российская сувенирная компания собирается создать склад в Петербурге. Новое хранилище обойдется в 1, 5 миллиарда рублей. Известно, что "Проект 111" планирует расположиться на Волхонском шоссе. Там сейчас уже находится одно из помещений, принадлежащих владельцу. Однако, организация расширяется.

Отметим, что территория комплекса превысит 38 тысяч квадратных метров. Благодаря новому складу, операторы смогут обрабатывать на 20 тысяч заказов в сутки больше. Проект начнет реализовываться во втором квартале 2019 года. Завершения запланировано на третий квартал 2020-го.

Напомним, что "Сапсаны" перевезли до Москвы и обратно 400 тысяч пассажиров за январь.

Фото: Piter.tv