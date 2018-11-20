"Сапсаны" перевезли до Москвы и обратно 400 тысяч пассажиров за январь

Данные предоставили в РЖД.

Поезда "Сапсан" перевезли за январь по направлению "Петербург-Москва" более 400 тысяч пассажиров. Об этом сообщают представители пресс-службы РЖД. Статистика показывает, что количество перевезенных людей увеличилось на 5, 4 процента по сравнению с аналогичным периодом в 2018 году.

Также специалисты добавили, что заполняемость вагонов практически достигает ста процентов. В общей сложности в прошлом году "Сапсаны" перевезли 5,5 миллионов пассажиров.

Напомним, что в Кудрово из-за учебной тревоги эвакуировали школу.

Фото: Piter.tv