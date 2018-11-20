  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
В Кудрово из-за учебной тревоги эвакуировали школу
Сегодня, 13:06
71
lesjasap

В Кудрово из-за учебной тревоги эвакуировали школу

0 0

Во Всеволожском районе Ленобласти прошла плановая эвакуация местной школы.

Утром 5 февраля в Кудрово из-за учебной тревоги эвакуировали первую школу. Толпы учащихся и педагогов покинули здание. Люди столпились на территории общеобразовательного учреждения, пока специалисты проводили тренировку в помещениях.

Изначально местные жители предположили, что в Кудрово поступило анонимное сообщение о заминировании. Однако, эвакуация проводилась в плановом порядке. После вывода детей на улицу, школа вернулась к привычному расписанию занятий.

Напомним, что экс-вице-губернатор Петербурга возглавит администрацию Фрунзенского района.

Фото: Вконтакте/Жизнь в Кудрово

Местоположение на карте:

Теги: 1 школа, кудрово, учебная тревога, эвакуация школы
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

Оставить комментарий