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В Петербурге на уроке биологии вспыхнула проводка. Эвакуировано 500 школьников
Сегодня, 15:18
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IRINA_CHALKINA

В Петербурге на уроке биологии вспыхнула проводка. Эвакуировано 500 школьников

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Инцидент произошел в школе на улице Джона Рида.

Во вторник, 26 ноября, стало известно о том, что в невском районе из-за пожара эвакуировали школу. Об этом сообщают пресс-службе городского управления МЧС.

Инцидент произошел в школе № 667 на улице Джона Рида. Спасатели выяснили, что в кабинете биологии вспыхнула проводка. В итоге из здания эвакуировали около 500 человек. Отмечается, что никто не пострадал. 

После проветривания помещения ученики вернулись в школу.

Ранее мы сообщали о том, что на кухне 9-этажки на Просвещения произошел хлопок.

Фото:vk.com/govorit_nrayon

Теги: новости спб, общество, пожар в школе, эвакуация школы
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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