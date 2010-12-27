В Петербурге на уроке биологии вспыхнула проводка. Эвакуировано 500 школьников

Инцидент произошел в школе на улице Джона Рида.

Во вторник, 26 ноября, стало известно о том, что в невском районе из-за пожара эвакуировали школу. Об этом сообщают пресс-службе городского управления МЧС.

Инцидент произошел в школе № 667 на улице Джона Рида. Спасатели выяснили, что в кабинете биологии вспыхнула проводка. В итоге из здания эвакуировали около 500 человек. Отмечается, что никто не пострадал.

После проветривания помещения ученики вернулись в школу.

Ранее мы сообщали о том, что на кухне 9-этажки на Просвещения произошел хлопок.

Фото:vk.com/govorit_nrayon