На кухне 9-этажки на Просвещения произошел хлопок

В квартире выбило стекла, однако возгорания нет.

Днем 26 ноября в Выборгском районе Петербурга случилось ЧП. На втором этаже 9-этажного жилого здания произошел хлопок. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС по городу и Ленобласти.

Инцидент произошел на кухне дома №28 на проспекте Просвещения. В результате случившегося были выбиты окна в квартире, однако возгорания нет.

Пожарно-спасательные подразделения работают на месте. Бригада ПетербургГаза выясняет обстоятельства случившегося. По предварительным данным, пострадавших нет.

Ранее мы писали, что в Ленобласти в вагоне товарного поезда загорелась сера.

Фото: Piter.TV