В Ленобласти в вагоне товарного поезда загорелась сера

На данный момент пожар локализован. Полицейские проводят проверку и устанавливают обстоятельства произошедшего. Сбоев в движении поездов нет.

В Гатчинском районе в вагоне товарного поезда загорелась сера. Об этом сообщило Управление на транспорте МВД России по СЗФО.

О происшествии стало известно 25 ноября. В 7:15 дежурная часть транспортной полиции получила сообщение, что на станции Гатчина – Балтийская – Товарная в вагоне транспортного состава произошло возгорание. Наряд полиции выехал на место происшествия. Выяснилось, что в вагоне самопроизвольное загорелась сера.

В процессе тушения вагон был выцеплен из состава и отправлен на станцию Парицы. Открытого огня не было. К 8:10 спасательной бригаде удалось ликвидировать пожар.

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