Прокуратура возьмется за проверку информации о давке при эвакуации школы в Приморском районе

Поводом для проверки стали сообщения о травмах детей.

Утром 10 декабря мы писали о том, что во время эвакуации одной из школ в толпе образовалась давка. Петербуржцы писали, что среди детей были пострадавшие: говорилось о сломанных пальцах, ребрах и руках.

Прокуратура Приморского района взялась за проверку данных о том, что при эвакуации в школе на Планерной улице пострадали школьники, а сам выход детей на улицу закончился давкой. Устанавливаются все обстоятельства случившегося. После проверки решится вопрос о принятии мер прокурорского реагирования.

Ранее в Петербурге эвакуировали ПГУПС на Московском проспекте.

Фото: Piter.TV