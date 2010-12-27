Прокуратура возьмется за проверку информации о давке при эвакуации школы в Приморском районе

Утром 10 декабря мы писали о том, что во время эвакуации одной из школ в толпе образовалась давка. Петербуржцы писали, что среди детей были пострадавшие: говорилось о сломанных пальцах, ребрах и руках.
Прокуратура Приморского района взялась за проверку данных о том, что при эвакуации в школе на Планерной улице пострадали школьники, а сам выход детей на улицу закончился давкой. Устанавливаются все обстоятельства случившегося. После проверки решится вопрос о принятии мер прокурорского реагирования.
Ранее в Петербурге эвакуировали ПГУПС на Московском проспекте.
Фото: Piter.TV
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