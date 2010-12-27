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В Петербурге эвакуировали ПГУПС на Московском проспекте
Сегодня, 16:10
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nastya960

В Петербурге эвакуировали ПГУПС на Московском проспекте

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В приёмной ректора университета подтвердили информацию о временном прекращении учебного процесса.

Студентов и преподавателей Петербургского государственного университета путей сообщения вывели на улицу. В заведении сработала пожарная сигнализация. Об этом сообщили студенты в социальных сетях.

В приёмной ректора университета также подтвердили информацию о временном прекращении учебного процесса. Когда студенты вернуться к учёбе, пока что не известно.  Пожарные в учебное заведение не приезжали. 

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Фото: ВК/ ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб

Теги: московский проспект, мчс
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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