В Петербурге эвакуировали ПГУПС на Московском проспекте

В приёмной ректора университета подтвердили информацию о временном прекращении учебного процесса.

Студентов и преподавателей Петербургского государственного университета путей сообщения вывели на улицу. В заведении сработала пожарная сигнализация. Об этом сообщили студенты в социальных сетях.

В приёмной ректора университета также подтвердили информацию о временном прекращении учебного процесса. Когда студенты вернуться к учёбе, пока что не известно. Пожарные в учебное заведение не приезжали.

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