"У судов Петербурга обычное утро": в городе снова заминировали учреждения

10 декабря стало девятым днем эвакуаций.

В Петербург пришел девятый день минирований: первым получил электронное анонимное письмо с угрозой Петродворцовый суд. Фотографию послания с сегодняшним "анонсом" эвакуаций показали в объединенной пресс-службе судов города. "У судов Петербурга обычное утро!", прокомментировали в пресс-службе.

Кроме учреждения в Петродворцовом районе заторопились на выход Приморский и Смольнинский суд. Помимо судов эвакуации могут добраться и до 32 учебных учреждений в разных частях города.

Сегодня анонимы, подписавшиеся "Малофеевым канальей", не выставляли условий, а просто сообщили о минированиях.

А вот какие учреждения прерывали работу вчера.

Фото: объединенной пресс-службе судов города