В Петербурге рабочая неделя началась с эвакуации судов, Эрмитажа и Пулково

"Заминировал" их некий Костя Малофеев.

В понедельник, 9 декабря, рабочая неделя вновь открылось масштабными эвакуациями. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов.

На этот раз "заминировали" Октябрьский и Петродворцовый районные суды, Пушкинский военный госпиталь, Управление ФСБ, Эрмитаж и Пулково. На этот раз "минерами" выступили некий Костя Малофеев и "Костя братан".

Отметим, что эвакуации судов, торговых комплексов и школ в Петербурге продолжаются 12-й день. Первые сообщения о "минировании" судов и о долге в 120 биткойнов поступили 28 ноября, это продолжилось на следующий день, а также 2, 3 и 4 декабря. Тогда даже поступали заявления о "дронах-убийцах" над Кремлем. Эвакуации затронули не только Петербург, но и Москву.

Ранее мы сообщали о том, что в Петербурге пассажир такси устроил поножовщину, а после запел.

Фото:объединенная пресс-служба судов, pixabay