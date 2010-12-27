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В Петербурге пассажир такси устроил поножовщину, а после запел
Сегодня, 10:03
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Alena_Zinovieva

В Петербурге пассажир такси устроил поножовщину, а после запел

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Мужчина полоснул водителя лезвием по пальцу.

Вечером 8 декабря в Московском районе Петербурга задержали мужчину, который устроил поножовщину в салоне такси. Об этом пишет "Фонтанка".

Скорую и скопление полицейских горожане заметили у пятого корпуса дома №46 на Заставской улице. На глазах очевидцев оперативники положили на землю эмоционального мужчину, который "лежал и пел блатные песни".

Оказалось, что мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, достал в салоне такси нож и полоснул лезвием по пальцу водителя, приехавшего в Петербург из Киргизии. После пассажир разбил стекло в автомобиле. Усмирить бунтаря смогли только полицейские.

Потерпевший и подозреваемый были доставлены в 29-й отдел полиции. Проводится проверка.

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Фото: Piter.TV

Теги: конфликт, поножовщина, такси
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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