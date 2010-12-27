Двух пенсионеров госпитализировали после ДТП на Марата

Авария случилась вне зоны пешеходного перехода.

Днем в субботу, 7 декабря, в Адмиралтейском районе Петербурга два пожилых пешехода попали под колеса легкового автомобиля, сообщила пресс-служба ГИБДД по Адмиралтейскому району.

По предварительным данным, инцидент произошел около 12:45 на улице Марата, 90. За рулем автомобиля находился водитель 1982-го года рождения. Вне зоны пешеходного перехода мужчина наехал на пешеходов 1935-го и 1938-го года рождения, они переходили проезжую часть.

Пострадавших госпитализировали с повреждениями средней степени тяжести.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что на улице Гастелло легковушка протаранила такси.

Фото: "Дорожный инспектор" / VK

