В Петербурге на улице Гастелло легковушка протаранила такси

Информация о пострадавших уточняется.

Днем, 7 декабря, в Петербурге на улице Гастелло произошла авария с участием такси и легковушки, сообщил корреспондент Piter.TV.

По предварительной информации, на перекрестке у Государственного университета аэрокосмического приборостроения такси "Таксовичкоф" (Шкода Октавия) двигался по главной дороге, когда в него в бок врезался выехавший на перекресток "КИА РИО".

На видео с места происшествия видно, что передние двери такси оказались зажаты стойкой светофора и искореженной частью второго автомобиля. Очевидец происшествия рассказал, что в какой-то момент под капотом "КИА" сильно задымило, но пожара в итоге удалось избежать.

В результате аварии пострадал водитель "КИА". Его госпитализировали. Водитель такси травмировал руку. На месте происшествия работают спецслужбы.

По факту ДТП проводится проверка.

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Видео: Piter.TV