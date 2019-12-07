  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 15:32
50
EvaRaskol
Код вставки плеера

В Петербурге на улице Гастелло легковушка протаранила такси

0 0

Информация о пострадавших уточняется.

Днем, 7 декабря, в Петербурге на улице Гастелло произошла авария с участием такси и легковушки, сообщил корреспондент Piter.TV.

По предварительной информации, на перекрестке у Государственного университета аэрокосмического приборостроения такси "Таксовичкоф" (Шкода Октавия) двигался по главной дороге, когда в него в бок врезался выехавший на перекресток "КИА РИО".

На видео с места происшествия видно, что передние двери такси оказались зажаты стойкой светофора и искореженной частью второго автомобиля. Очевидец происшествия рассказал, что в какой-то момент под капотом "КИА" сильно задымило, но пожара в итоге удалось избежать.

В результате аварии пострадал водитель "КИА". Его госпитализировали. Водитель такси травмировал руку. На месте происшествия работают спецслужбы.

По факту ДТП проводится проверка.

Ранее на Piter.TV: в Калининском районе Петербурга трамвай сбил пешехода.

Видео: Piter.TV

Теги: авария, дтп, такси
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, ДТП,

Обсуждение ( 0 )

Новые комментарии