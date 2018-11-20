Экс-вице-губернатор Петербурга возглавит администрацию Фрунзенского района

Константин Серов займется управлением администрацией южного района города.

Экс-вице-губернатор Петербурга Константин Серов заявил, что для него неожиданность стало решение Смольного назначить его главой Фрунзенского района города. Напомним, что накануне с должности был уволен бывший руководитель администрации Валерий Сапожников. Об изменениях в кадровой системе сообщили чиновники во время заседания малого правительства.

Отметим, что Серов планировал трудиться в выборном штабе, но после предложения возглавить районную администрацию, принял его.

Я готов работать. После Невского района. Меня ничем не испугать. Фрунзенский район – его сосед. Я знаю предмет, поэтому согласился не думая прокомментировал чиновник

Первоначальной проблемой для нового руководителя станет уборка снега. Именно за некачественную очистку территории и ушел его предшественник.

Напомним, что мигрант из Петербурга отделался штрафом за недонесение о друге-террористе.

Фото: Piter.tv