Мигрант из Петербурга отделался штрафом за недонесение о друге-террористе

За замалчивание информации приезжий наказан штрафом в 15 тысяч.

В Невском районном суде арестовали Миржалола Тохирова за несообщение о друге, являющимся вербовщиком для террористической организации. Мигранту придется заплатить 15 тысяч рублей. Такие сведения передает Объединенная пресс-служба судов по региону.

Следствие доказало, что приезжий по имени Джасурбек Юлдашев решил вступить в запрещенную на территории России экстремистскую группировку. В ноябре мужчина начал искать помощника, чтобы направиться в Сирию. Ему удалось договориться о переправке за границу. Мигрант уже начал копить средства для "переезда" в САР. Фигурант расследования знал о намерениях друга, но не сообщил о них представителям закона.

Напомним, что КСП приступила к проверке МО "Лиговка-Ямская.

Фото: Piter.tv