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КСП приступила к проверке МО "Лиговка-Ямская"
Сегодня, 12:18
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lesjasap

КСП приступила к проверке МО "Лиговка-Ямская"

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Аудиторская работа продлится до середины марта.

Представители Контрольно-счетной палаты проверяют финансово-хозяйственную деятельность муниципального образования "Лиговка-Ямская". Аудит проходит под руководством специалиста Юрия Шутова.

В рамках исследования будет изучено расходование бюджетных средств, выделенных на целевые нужды, а также соблюдение законодательства в сфере распоряжения имуществом и управлением собственностью МО. Внимание уделят заключенным в 2017-2018 годах контрактам.Аудит продлится с 5 февраля по 15 марта.

Напомним, что за прошлый год бюджет МО составил более 77 миллионов рублей, в позапрошлом - около 68 миллионов. На 2019 год сумма превышает 88 миллионов.

Ранее Piter.tv писал о том, что в Мурино водитель бросил застрявшее в снегу авто и отправился спать.

Фото: Piter.tv

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Теги: контрольно-счетная палата, ксп, лиговка-ямская
Категории: Картина дня, Лента новостей, Новости СПб,

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