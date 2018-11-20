КСП приступила к проверке МО "Лиговка-Ямская"

Аудиторская работа продлится до середины марта.

Представители Контрольно-счетной палаты проверяют финансово-хозяйственную деятельность муниципального образования "Лиговка-Ямская". Аудит проходит под руководством специалиста Юрия Шутова.

В рамках исследования будет изучено расходование бюджетных средств, выделенных на целевые нужды, а также соблюдение законодательства в сфере распоряжения имуществом и управлением собственностью МО. Внимание уделят заключенным в 2017-2018 годах контрактам.Аудит продлится с 5 февраля по 15 марта.

Напомним, что за прошлый год бюджет МО составил более 77 миллионов рублей, в позапрошлом - около 68 миллионов. На 2019 год сумма превышает 88 миллионов.

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Фото: Piter.tv