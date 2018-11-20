В Мурино водитель бросил застрявшее в снегу авто и отправился спать

Звонки по телефону не заставили шофера выйти из дома, чтобы дать другим водителям проехать по дороге.

В Ленинградской области автомобилист отчаялся вытащить собственный транспорт из снега и ушел спать, бросив машину на проезжей части. Об инциденте сообщили местные жители, которые засняли последствия поступка мужчины на видео.

По информации от свидетелей событий, на стекло иномарки была прикреплена записка с номером телефона владельца. Тот действительно ответил, но сказал, что ничем не может помочь: он спит, а машину не вытянуть. Также виновник ситуации предложил подождать до утра.

Известно, что транспортное средство остановилось посреди Арсенальной улицы. Пользователи социальных сетей прокомментировали поступок гражданина. Они заявили, что мужчина мог просто вызвать эвакуатор. Из-за машины не могли проехать другие автомобилисты, а также она мешала бы сотрудникам скорой помощи или пожарной службы, если бы случилась непредвиденное происшествие.

Фото и видео: Вконтакте/ДТП и ЧП по СПб