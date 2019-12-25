Нетрезвый водитель Audi сбил пешехода на Арсенальной улице

У пациента зафиксировали переломы позвоночника, ребер, груди, таза, ключицы, травмы головы, груди и ушиб легких.

На Арсенальной улице в Петербурге произошло серьезное ДТП. Об этом пишет 26 июня tg-канал "Mash на Мойке".

Уточняется, что водитель автомобиля Audi, находясь в состоянии алкогольного опьянения, наехал на мужчину, предварительно, избегая аварии с другой машиной. Двое пешеходов успели отбежать, а 52-летнего пострадавшего госпитализировали в больницу. У пациента зафиксировали переломы позвоночника, ребер, груди, таза, ключицы, травмы головы, груди и ушиб легких.

По факту происшествия завели административное дело, все обстоятельства случившегося устанавливаются.

Ранее мы рассказывали о том, что на Гжатской улице иностранец упал с самоката и получил серьезные травмы.

Фото: Piter.TV