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Нетрезвый водитель Audi сбил пешехода на Арсенальной улице
Сегодня, 15:58
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Нетрезвый водитель Audi сбил пешехода на Арсенальной улице

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У пациента зафиксировали переломы позвоночника, ребер, груди, таза, ключицы, травмы головы, груди и ушиб легких.

На Арсенальной улице в Петербурге произошло серьезное ДТП. Об этом пишет 26 июня tg-канал "Mash на Мойке". 

Уточняется, что водитель автомобиля Audi, находясь в состоянии алкогольного опьянения, наехал на мужчину, предварительно, избегая аварии с другой машиной. Двое пешеходов успели отбежать, а 52-летнего пострадавшего госпитализировали в больницу. У пациента зафиксировали переломы позвоночника, ребер, груди, таза, ключицы, травмы головы, груди и ушиб легких. 

По факту происшествия завели административное дело, все обстоятельства случившегося устанавливаются. 

Ранее мы рассказывали о том, что на Гжатской улице иностранец упал с самоката и получил серьезные травмы. 

Фото: Piter.TV 

Теги: арсенальная улица, дтп
Категории: Лента новостей, Происшествия, ДТП, Новости СПб,

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