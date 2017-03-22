На Гжатской иностранец упал с самоката и получил серьезные травмы

А еще сломались четыре винира.

На Гжатской улице в Калининском районе иностранец упал с электросамоката и получил серьезные травмы. Мужчине потребовалась помощь медиков, стало известно АН "Оперативное прикрытие".

Пострадавшим оказался 24-летний приезжий из Перу. ДТП произошло еще 23 июня, к врачам он обратился только ночью 26 числа. У самокатчика зафиксировали закрытую черепно-мозговую травму и сотрясение мозга. А еще сломались четыре винира.

Ранее мы сообщили о том, что в ДТП на улице Руставели 54-летний байкер получил тяжелые травмы. Его сбил водитель грузовика.

Фото: Piter.TV