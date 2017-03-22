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На Гжатской иностранец упал с самоката и получил серьезные травмы
Сегодня, 11:14
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На Гжатской иностранец упал с самоката и получил серьезные травмы

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А еще сломались четыре винира.

На Гжатской улице в Калининском районе иностранец упал с электросамоката и получил серьезные травмы. Мужчине потребовалась помощь медиков, стало известно АН "Оперативное прикрытие". 

Пострадавшим оказался 24-летний приезжий из Перу. ДТП произошло еще 23 июня, к врачам он обратился только ночью 26 числа. У самокатчика зафиксировали закрытую черепно-мозговую травму и сотрясение мозга. А еще сломались четыре винира. 

Ранее мы сообщили о том, что в ДТП на улице Руставели 54-летний байкер получил тяжелые травмы. Его сбил водитель грузовика. 

Фото: Piter.TV 

Теги: гжатская улица, дтп
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, ДТП,

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