Специалисты Роспотребнадзора проверили воздух после пожара на Арсенальной

Специалисты Роспотребнадзора по Петербургу и Ленобласти исследовали воздух на содержание загрязняющих веществ в Калининском и Центральном районах после пожара на Арсенальной улице 19 июня. Об этом рассказали в управлении.
Пробы взяли на Кондратьевском проспекте, улице Комсомола, Воскресенской набережной и улице Смольного.
Специалистами в атмосферном воздухе определялось содержание загрязняющих веществ: оксида азота, диоксида азота, хлороводорода, фтороводорода, аммиака, фенола, формальдегида, углерода оксида, бензола, диметилбензола, этилбензола, толуола, диоксида серы, сероводорода, ацетальдегида, сажи.
Пресс-служба Роспотребнадзора по Петербургу и Ленобласти
Так, на территории ближайших застроек концентрации загрязняющих веществ во всех пробах не превышают нормативы.
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Фото: пресс-служба Роспотребнадзора по Петербургу и Ленобласти
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