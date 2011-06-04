  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Специалисты Роспотребнадзора проверили воздух после пожара на Арсенальной
Сегодня, 17:44
100
sashshsas Добавить в Яндекс.Новости

Специалисты Роспотребнадзора проверили воздух после пожара на Арсенальной

0 0

Проверка проводилась в Калининском и Центральном районах.

Специалисты Роспотребнадзора по Петербургу и Ленобласти исследовали воздух на содержание загрязняющих веществ в Калининском и Центральном районах после пожара на Арсенальной улице 19 июня. Об этом рассказали в управлении. 

Пробы взяли на Кондратьевском проспекте, улице Комсомола, Воскресенской набережной и улице Смольного. 

Специалистами в атмосферном воздухе определялось содержание загрязняющих веществ: оксида азота, диоксида азота, хлороводорода, фтороводорода, аммиака, фенола, формальдегида, углерода оксида, бензола, диметилбензола, этилбензола, толуола, диоксида серы, сероводорода, ацетальдегида, сажи. 

Пресс-служба Роспотребнадзора по Петербургу и Ленобласти 

Так, на территории ближайших застроек концентрации загрязняющих веществ во всех пробах не превышают нормативы. 

Ранее на Piter.TV: на Гжатской улице полыхала "Газель". 

Фото: пресс-служба Роспотребнадзора по Петербургу и Ленобласти 

Теги: арсенальная улица, пожар
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, Пожар,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии