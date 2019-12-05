На Гжатской улице полыхала "Газель"

По предварительным данным, пострадавших нет.

В Калининском районе Петербурга утром 16 июня произошел пожар, рассказали в ГУ МЧС России по городу.

Сообщение о возгорании возле дома 22 по Гжатской улице поступило на пульт спасателей в 07:15. В "Газели" полыхало по всей площади. С огнем справились в 07:26.

По предварительным данным, пострадавших нет. Тушили пожар 10 человек личного состава МЧС и две единицы техники. Все обстоятельства случившегося выясняются.

Ранее мы сообщили о том, что в СНТ "Радуга" в Ленобласти взорвался газовый баллон. Погиб пожилой владелец дома. Предположительно, причиной трагедии послужила поломка оборудования отопления.

Видео: Telegram / Мегаполис