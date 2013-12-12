В СНТ под Петербургом взорвался газовый баллон. Погиб пенсионер

Поздно вечером накануне местные жители вызвали экстренные службы, сообщив, что услышали громкий взрыв, вслед за которым заметили огонь, распространившийся по дому на 13-й линии.

На территории садоводства "Радуга" в Ленинградской области произошел пожар, приведший к гибели пожилого мужчины, сообщает 78.ru.

Поздно вечером накануне местные жители вызвали экстренные службы, сообщив, что услышали громкий взрыв, вслед за которым заметили огонь, распространившийся по дому на 13-й линии.

Возгорание удалось потушить глубокой ночью следующего дня. Во время разборки обломков спасателями было обнаружено сильно обгоревшее тело 65-летнего пенсионера из Петербурга.

Предположительно, причиной трагедии послужила поломка оборудования отопления, повлекшая за собой взрыв бытового газового баллона внутри жилого помещения.

Ранее мы сообщили о том, что на стройке здания Верховного суда в Петербурге погиб рабочий.

Фото: Piter.TV