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В СНТ под Петербургом взорвался газовый баллон. Погиб пенсионер
Сегодня, 10:48
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В СНТ под Петербургом взорвался газовый баллон. Погиб пенсионер

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Поздно вечером накануне местные жители вызвали экстренные службы, сообщив, что услышали громкий взрыв, вслед за которым заметили огонь, распространившийся по дому на 13-й линии.

На территории садоводства "Радуга" в Ленинградской области произошел пожар, приведший к гибели пожилого мужчины, сообщает 78.ru.

Поздно вечером накануне местные жители вызвали экстренные службы, сообщив, что услышали громкий взрыв, вслед за которым заметили огонь, распространившийся по дому на 13-й линии.

Возгорание удалось потушить глубокой ночью следующего дня. Во время разборки обломков спасателями было обнаружено сильно обгоревшее тело 65-летнего пенсионера из Петербурга.

Предположительно, причиной трагедии послужила поломка оборудования отопления, повлекшая за собой взрыв бытового газового баллона внутри жилого помещения.

Ранее мы сообщили о том, что на стройке здания Верховного суда в Петербурге погиб рабочий.

Фото: Piter.TV

Теги: ленобласть, пожар
Категории: Лента новостей, Новости Ленинградской области, Происшествия, Пожар,

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